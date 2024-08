NOS Bewindslieden komen aan bij het Catshuis

NOS Nieuws • vandaag, 16:02 Kabinet trapt politiek seizoen af op Catshuis

De leden van het kabinet zijn voor het eerst sinds hun vakantie bij elkaar. Onder leiding van premier Schoof hebben de ministers en staatssecretarissen in het Catshuis in Den Haag een informele bijeenkomst, die als een 'startberaad' wordt gezien.

Er is geen formele agenda en er worden ook geen besluiten genomen. De sessie is ook bedoeld als een soort cursusdag. Naar verluidt worden er onder leiding van ambtenaren "realistische, fictieve casussen" besproken.

De komende tijd wordt het druk voor de bewindslieden: vrijdag is voor het eerst in weken weer een officiële vergadering van het kabinet. Ook dat gebeurt in het Catshuis. Tot de vakantie werd de ministerraad altijd gehouden in de Trêveszaal, maar vanwege de renovatie van het Binnenhof kan dat niet meer. Voorlopig vergaderen de bewindslieden dus in het Catshuis, de ambtswoning van de premier.

Begroting en regeerprogramma

Traditioneel buigt het kabinet zich in augustus over de voorbereiding van de begroting, die op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, wordt gepresenteerd. Dat gebeurt ook dit jaar, maar daar is deze keer nog iets bij gekomen: de bewindslieden moeten ook nog een 'regeerprogramma' schrijven. Dat is bedoeld om het 'hoofdlijnenakkoord' uit te werken, dat de coalitiepartijen PVV, VVD , NSC en BBB in mei hebben gesloten.

Ambtenaren hebben de afgelopen weken gewerkt aan de voorbereiding van dat programma en de ministers moeten het nu gaan uitwerken. Het is de bedoeling dat het regeerprogramma begin september wordt gepresenteerd, nog voor Prinsjesdag dus.

Bij de voorbereiding van de begroting is nu al duidelijk dat het kabinet met een aantal financiële tegenvallers te maken heeft, die in de miljarden lopen: het gaat dan onder meer om de compensatie die de staat aan vermogenden moet bieden die te veel belasting hebben betaald (naar aanleiding van de zogenoemde 'box 3-uitspraak van de Hoge Raad' in juni) en het extra geld dat wordt uitgetrokken voor de afhandeling van de toeslagenaffaire (de 'methode-Laurentien').

Verder is er een gat op de begroting ontstaan, doordat de Kamer een bezuiniging op Volksgezondheid heeft teruggedraaid. De staat heeft ook nog een strop doordat de verkoop van het Duitse deel van netbeheerder Tennet aan de Duitse overheid niet doorgaat. Daar staat tegenover dat er ook wat financiële meevallers zijn: door personeelstekorten is een deel van het begrote geld op de plank blijven liggen.

Centraal Planbureau

Vrijdag komt het Centraal Planbureau (CPB) met het concept voor de Macro Economische Verkenning. Daarin geeft het CPB een voorlopige raming van de economische groei en van bijvoorbeeld koopkracht, begrotingstekort en werkloosheid.

Die raming geldt als een van de belangrijke uitgangspunten waar het kabinet rekening mee moet houden bij het opstellen van de begroting.