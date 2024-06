Verkoop Duits deel Tennet van de baan, strop van 1,6 miljard voor kabinet

Tennet zegt nu andere "publieke of private kapitaalmarkten" te gaan zoeken voor de investeringen die nodig zijn in het Duitse hoogspanningsnet. Tennet beheert het volledige hoogspanningsnet in Nederland en een flink deel van het hoogspanningsnet in Duitsland.

Het niet doorgaan van de verkoop levert een directe tegenvaller van 1,6 miljard op de Rijksbegroting op, schrijft demissionair minister Van Weyenberg vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer. De netbeheerder is volledig eigendom van het Nederlandse ministerie van Financiën en de verwachte opbrengst was al meegerekend in het budget.