Denen manen Zweden tot actie om overgewaaid bendegeweld en 'ingehuurde kindsoldaten'

Verslaggever Tjade Michels in Zweden:

"Sinds april zijn er 25 Zweden opgepakt in Denemarken voor het plegen van bendegeweld, onder wie veel jongeren. Opvallend is dat het gaat om een conflict tussen een Zweedse en een Deense bende, maar dat de Deense bende ook jongeren uit Zweden rekruteert.

Dat doen ze omdat het veel makkelijker is om in Zweden 'kindsoldaten' te rekruteren; de bendecultuur is daar veel populairder dan in Denemarken. Het gaat goed met de meeste Zweedse jongeren, maar een deel van de jeugd voelt zich aangetrokken tot die gangstercultuur. Het tragische is ook dat deze jongeren hun eigen families in gevaar brengen. De modus operandi in Zweden is dat criminelen uit wraak vaders en moeders van elkaar proberen dood te schieten.

Afgelopen week zijn er al Deense politieagenten in Zweden geïnstalleerd en vice versa, dus dat wordt gezien als een deel van de oplossing. Verder zijn de uitspraken van de Deense minister vooral een noodkreet aan de Deense samenleving: laat het niet zo ver komen als in Zweden."