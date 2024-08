NOS Sport • vandaag, 11:02 Hassan uitzinnig van vreugde na gouden eindsprint: 'Dit voelt als tien gouden medailles'

Uitzinnig van vreugde, met een zonnehoedje op haar hoofd en de Nederlandse driekleur om de schouders gedrapeerd, genoot Sifan Hassan op de Place des Invalides met een lach van oor tot na van haar eindsprint voor de eeuwigheid. Goud op de olympische marathon. Een unieke derde medaille. "Dit voelt niet als een gouden medaille. Dit voelt als tien gouden medailles."

Daags voor haar race postte Hassan een uitspraak van Muhammed Ali op haar sociale media. 'Als je niet bang bent voor je dromen, droom je niet groot genoeg.'

"Maar deze overwinning is veel meer dan een droom. Van kinds af aan heb ik ervan gedroomd om ooit olympisch kampioen te worden. Dat is me drie jaar geleden in Tokio gelukt. Maar winnen op de marathon? Nee, dat heb ik nooit durven hopen,"

Getty Sifan Hassan met de Nederlandse vlag

En dat terwijl Hassan in het eerste gedeelte van de race nog spijt als haren op haar hoofd had van het doldrieste avontuur waar ze zich in gestort had. De eerste 20 kilometer streed Hassan tegen de stemmetjes in haar hoofd die haar voor gek verklaarden.

Parijs onhaalbaar

Luttele weken eerder dacht Hassan zelfs nog dat de Spelen van Parijs onhaalbaar waren. Door het vele duurwerk was ze overtraind geraakt. Hassan was zo vermoeid, dat ze serieus dacht nooit in Parijs aan de start te zullen komen. "Ik heb mezelf echt helemaal kapot gemaakt. Ik dacht: doei, Olympische Spelen."

Hassan kwam op het Place des Invalides woorden tekort om haar fenomenale sprint te beschrijven. "Dit is bijzonder. Speciaal. Bijzonder. Onwerkelijk."

Maar bovenal was het loon naar werken. "Mijn moeder zegt altijd: je oogst wat je zaait. En dat klopt."