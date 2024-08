AFP LeBron James

NOS Sport • vandaag, 08:37 James voltooit olympische missie met Team USA: 'Over vier jaar weer in LA? Nee joh'

LeBron James kwam, zag en overwon zaterdagavond met Team USA in het olympisch basketbaltoernooi. Nog één keer schitteren met zijn collega's en de eer van Amerika hoog houden. Dat is allebei gelukt en daarmee lijkt voor de vedette het olympisch boek ook dicht.

"Ik zie mezelf in Los Angeles niet meer spelen. Dat dacht ik ook over Parijs, maar over vier jaar? Nee joh", vertelt de 39-jarige Amerikaan, ondanks dat de volgende Spelen in 2028 in zijn eigen land zijn. Maar het is goed zo voor hem.

In de Bercy Arena geniet James volop van het winnen van de gouden medaille. Hij omhelst na afloop van de winst op Frankrijk al zijn ploeggenoten en gaat ook naar de kant om het feestje met onder anderen komiek Jimmy Fallon en oud-teamgenoot Carmelo Anthony te vieren.

Ook Stephen Curry, die andere superster van de Amerikaanse basketballers, is trots. De speler van Golden State Warriors toont bij de medailleceremonie een enorme glimlach. Als een kind zo blij. Hij wint goud op zijn eerste en vermoedelijk enige Olympische Spelen.

De 36-jarige Amerikaan was in de slotfase de grote man van Team USA met vier driepunters in drie minuten. En dat was nodig ook, want Frankrijk kwam in die fase steeds dichterbij. "De minuten waren speciaal, de jongens zweepten mij op", legt Curry uit.

Hij scoorde een keer op heel fraaie wijze, waar een prachtige actie aan voorafging. "Het betekent zo veel. We begonnen met de jongens aan de missie om het Amerikaanse basketbal groot te houden", zegt hij.

"Het voelt nu als een opluchting, omdat ik wist dat het zwaar zou gaan worden. Ik denk ook niet dat dit nog een keer gaat gebeuren dat wij met zo'n groep bij elkaar zullen komen."

AFP Team USA poseert met de gouden medaille

De basis voor de Amerikaanse titel werd vorig jaar september gelegd, toen de VS op het WK teleurstellend als vierde eindigde. James had toen genoeg gezien en nam het initiatief om zoveel mogelijk topspelers warm te maken voor de Olympische Spelen.

James legt basis

De sterspeler benaderde een aantal teamgenoten. "Hij gaf zijn input hoe hij dacht dat we de meeste kans op een olympische titel zouden hebben", vertelt Kevin Durant, die zaterdagavond zijn vierde olympische basketbalgoud won. Een record.

"Daarna heeft iedereen zich achter het plan geschaard. Ik wist dat dit een speciale Olympische Spelen kon worden toen ik de namen van de spelers zag."

Plaagstootjes in de spelersbus van Golden State Warriors deden Curry steeds meer beseffen dat hij ook een keer voor goud moest gaan. "Daar ligt eigenlijk een beetje de oorsprong van mijn olympische ambities", vertelt Curry. "Na het zien van het WK, wist ik dat er iets moest gebeuren. En dat is gelukt. Dit was heel speciaal met z'n allen."