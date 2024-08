AFP LeBron James

NOS Sport • vandaag, 06:26 'Born in the USA': Amerikaanse basketballers geven in Parijs wervelende show Franklin Stoker volgt in Parijs de Olympische Spelen

LeBron James en zijn kompanen hebben hun komst naar Parijs gevierd met een voortreffelijk optreden tegen Brazilië (122-87). De Amerikaanse basketballers zorgden voor veel vermaak. Nog twee keer winnen en het goud is binnen voor Team USA.

Het was een avond vol entertainment in de uitverkochte Bercy Arena. Rapper Snoop Dogg, omgedoopt tot onofficiële mascotte van deze Olympische Spelen, was er uiteraard weer bij langs het veld.

De rapper schroomde ook niet om even de show te stelen zodra zijn nummer 'Still D.R.E.' - een wereldhit uit de jaren negentig - door de speakers klonk. Snoop Dogg danste vervolgens tot blijdschap van het publiek even mee op de beats.

Ondertussen zette Team USA de wedstrijd snel naar zijn hand, waarbij de startende sterspelers James en Stephen Curry zich onderscheidden. Het tempo lag ijzingwekkend hoog bij de Amerikanen, die op hun vijfde opeenvolgende goud jagen. Het moedig spelende Brazilië had geen kans.

Zoon Bronny James

James was met zijn ferme postuur een plaag voor de Zuid-Amerikanen. Of het nou om het veroveren van de bal ging, het geven van assists of het maken van acties: de bebaarde sterspeler liet zien nog altijd van absoluut topniveau te zijn.

Dat zag ook zijn zoon Bronny, die op de tribune een aandachtig toeschouwer was. Bronny werd onlangs gepresenteerd bij Los Angeles Lakers. Jawel, de club waar vader LeBron nu ook speelt.

Reuters Snoop Dogg (rechts) met basketbalster Aja Wilson tijdens VS-Brazilië

Het was duidelijk dat de mannen van coach Steve Kerr, die als profbasketballer onderdeel was van het grote Chicago Bulls van Michael Jordan uit de jaren negentig, het ontzettend naar hun zin hadden. Er werd zowel binnen als buiten het veld volop gelachen.

Dat het soepel loopt bij Team USA bleek ook wel uit de treffers. Een dunk, een bal achterlangs of een razendsnelle uitbraak. Het hele palet kwam langs en elke sterspeler had deze avond wel zijn aandeel.

Continue uitfluiten

Minder fraai was het continue uitfluiten van de Amerikaan Joel Embiid door het met name Franse publiek op deze verder mooie sportavond. De Fransen kunnen het niet verkroppen dat Embiid in 2023 ervoor koos om voor de Verenigde Staten uit te komen.

De 30-jarige center, die in 2023 tot de meest waardevolle speler van de NBA werd verkozen, zou vorig jaar hebben gezegd voor Frankrijk te willen uitkomen.

De Franse president Emmanuel Macron probeerde Embiid zelf met een telefoontje te overtuigen. En via de Franse basketbalbond kreeg hij een Frans paspoort, maar Ebiid koos in het najaar 2023 voor de VS.

Reuters Joel Embiid daagt het Franse publiek uit

En dat zijn ze in Frankrijk nog niet vergeten. Het gefluit was even oorverdovend zodra Embiid aanlegde voor een vrije worp, maar hij faalde niet. James stak daarna wat provocerend zijn armen in de lucht richting het publiek.

Embiid is het inmiddels wel gewend. Ook in Lille, waar de groepsfase van het basketbaltoernooi is afgewerkt, werd hij veelvuldig uitgefloten. De basketballer is geboren in Kameroen, maar woont sinds zijn tienerjaren in de VS. Embiid heeft daarnaast ook familie in Frankrijk worden.

Staande ovatie Marchand

Het chauvinistische geluid in de Bercy Arena kende overigens nog een overtreffende trap, zodra de Franse zwemheld Léon Marchand op de tribune in beeld werd gebracht. Het publiek zong de viervoudig olympisch kampioen vervolgens even uit volle borst toe.

Reuters Léon Marchand bedankt het Franse publiek tijdens VS-Brazilië

Team USA ging tussen al het geluid door stug verder richting de overwinning. Er was nog even opschudding toen James naar de kant moest, nadat hij een elleboog in het gezicht had gekregen. Het bleek loos alarm.

Met nog een twaalf seconden op de klok vond iedereen het vervolgens wel mooi geweest en werd er niet meer verder gespeeld. Komende donderdag wacht voor Team USA de halve finale tegen het Servië van Nikola Jokic.

De basketballers verlieten met Bruce Springsteens 'Born in the USA' tevreden het stadion. Amerikaanser kon het bijna niet, maar het deed wel recht aan de avond waarop het populairste sportteam van de Olympische Spelen als een kampioen heeft gespeeld.