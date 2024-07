NOS Victor Wembanyama, LeBron James en Diana Taurasi

NOS Sport • vandaag, 12:16 Olympisch basketbaltoernooi: de uitdagers en de oppermachtige Amerikanen

In weinig teamsporten is een land zo dominant als de Verenigde Staten in het basketbal. Bij de Olympische Spelen zijn zowel de mannen, die iets recht hebben te zetten na hun vierde plaats vorig jaar op het WK, als de vrouwen met een team vol supersterren naar Parijs gekomen.

Vandaag beginnen de mannen tegen Servië, voor de vrouwen wacht maandag Japan als eerste tegenstander.

Wie kan Team USA in Parijs van de gouden medailles afhouden? Een rondje langs de grootste uitdagers.

In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA wordt in recente jaren getornd aan de Amerikaanse hegemonie. Europeanen als Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo en Victor Wembanyama zijn de nieuwe sterren en zullen dat ook op de Spelen willen laten zien.

Canada

De meeste niet-Amerikaanse NBA-spelers komen echter uit Canada (61). Het buurland van de Verenigde Staten neemt er tien mee naar Frankrijk in de jacht op het eerste olympische eremetaal sinds 1936. Met Shai Gilgeous-Alexander als uitblinker werd Canada derde op het WK, door de toevoeging van Jamal Murray wordt gesproken van het meest getalenteerde Canadese team ooit.

AFP Shai Gilgeous-Alexander

Canada won zaterdag de openingswedstrijd van Griekenland (86-79) en is beter dan ooit voorbereid op een eindtoernooi. Spelers hebben zich gecommitteerd aan een meerjarenplan waardoor een goede chemie is ontstaan. Daar ontbreekt het bij de VS nog wel eens aan, en kan op internationale toernooien niet worden onderschat.

Op de Spelen wordt namelijk gespeeld met FIBA-regels, die afwijken van de in Amerika gehanteerde regels. Zo is het veld iets kleiner en duren wedstrijden acht minuten korter (vier keer tien minuten). De driepuntslijn ligt iets dichterbij en overtredingen worden anders beoordeeld. Over het algemeen blijkt teamspel, door veel over te spelen en gegroepeerd te verdedigen, daarin vaak succesvol.

Duitsland en Frankrijk

'Teambasketbal' was ook het publieke geheim achter de Duitse ploeg die vorige zomer wereldkampioen werd. Moet gezegd, de Amerikaanse ploeg deed het op dat WK zonder de supersterren die wel naar Parijs komen. Toch maakten de Duitsers afgelopen maandag nog veel indruk door de Amerikanen in een oefenduel tot het uiterste te dwingen.

In de groepsfase neemt Duitsland het vrijdag al op tegen Victor Wembanyama, de 20-jarige publieksfavoriet van het thuisland. In zijn eerste seizoen in de NBA liet de 2.24 meter lange Fransman al zien niet onder te doen voor de groten der aarde. Zijn team, met onder anderen Nicolas Batum en Rudy Gobert, pakte zilver op de vorige Spelen in Tokio.

Door de toevoeging van Wembanyama en de steun van het eigen publiek zit er deze zomer misschien zelfs meer in. De Fransen begonnen goed, zaterdag werd Brazilië al verslagen (78-66).

AFP Victor Wembanyama in het oefenduiel met Canada

Ook Australië is een vaste klant in de knockoutfase van het olympisch basketbal. Na het brons uit Tokio zint ook de ervaren ploeg met NBA-routiniers Patty Mills, Josh Green en Joe Ingles op meer. De eerste stap is al gezet, drievoudig olympisch finalist Spanje werd met 92-80 opzij gezet.

De eerste test voor de Amerikanen laat niet lang op zich wachten. Het Servië van Jokic is de eerste tegenstander. Toen Servië acht jaar geleden in Rio de olympische finale met 96-66 verloor van de VS, stond Jokic nog maar aan het begin van zijn NBA-carrière. Dit jaar werd hij daar voor de derde keer gekozen als meest waardevolle speler (MVP).

Vrouwentoernooi

Bij de vrouwen is de Amerikaanse hegemonie zo mogelijk nog groter dan bij de mannen. Tijdens elf deelnames aan de Spelen verloren de Amerikaanse vrouwen slechts 3 van de 75 gespeelde wedstrijden. De laatste misstap was in 1992, toen in de halve finales werd verloren van de latere olympisch kampioenen uit Rusland.

De grootste sterren uit de WNBA zijn mee afgereisd naar Frankrijk. Met Breanna Stewart als most valuable player van het afgelopen seizoen, topschutter Sabrina Ionescu en natuurlijk Diana Taurasi. De 42-jarige 'White Mamba' was er, zoals haar bijnaam al doet vermoeden, al bij in de tijd dat wijlen Kobe Bryant (zelfbenoemd Black Mamba) furore maakte en gaat voor haar zesde (!) olympisch goud.

Veel aandacht zal bij de Amerikaanse ploeg, die maandag (21.00 uur) begint tegen Japan, ook uitgaan naar Brittney Griner. Zij keerde in november terug bij het nationale team na haar gevangenschap in Rusland.

De concurrentie, die vooral zal hopen de VS pas in de finale te treffen, komt uit Australië - dat al drie finales verloor van de VS - thuisland Frankrijk en België.