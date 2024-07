NOS Sport • vandaag, 14:34 Amerikaanse basketbalploeg weer vol supersterren: 'Of ik in Seine ga springen?' Franklin Stoker volgt in Parijs de Olympische Spelen

De Olympische Spelen staan garant voor de aanwezigheid van supersterren, met in het bijzonder de Amerikaanse basketbalmannen. Bij elke Zomerspelen zijn de basketballers van Team USA een enorme attractie. Ook in Parijs.

Het samenbrengen van onder anderen NBA-sterren LeBron James (39), Stephen Curry (36) en Kevin Durant (35) werd op voorhand al met gejuich ontvangen.

Het zijn juist deze drie die het Amerikaanse basketbal de voorbije vijftien tot twintig jaar hebben gedragen in de beste competitie ter wereld van de sport, de NBA. En nu spelen ze voor het eerst samen voor Team USA, aangevuld met nog negen absolute topspelers.

Het Amerikaanse team van nu komt qua uitstraling aardig in de buurt van het iconische Dream Team uit 1992. Onder anderen Michael Jordan, Magic Johnson, Scottie Pippen en Charles Barkley kregen toen in Barcelona de sportwereld aan hun voeten.

AFP Het Amerikaanse Dream Team uit 1992 dat in Barcelona goud won

Ruim 250 journalisten en 30 cameraploegen zijn donderdagochtend in het immense perscentrum in Parijs in afwachting van het perspraatje van de basketbalfenomenen. Ze moeten volgens het schema om 11.00 uur op het toneel verschijnen.

Even daarvoor, rond 10.20 uur, verzamelen de eerste journalisten zich al voor de deur. Je kan beter maar op tijd zijn. Een medewerker van de organisatie houdt iedereen buiten de deur, omdat een ander Amerikaans team zijn persmoment heeft.

Komt LeBron James wel? Het gerucht gaat dat hij in zijn hotel is achtergebleven. Dat blijkt te kloppen, want rond 11.15 uur lopen alleen Curry en Durant de perszaal binnen. Opeens wordt het stil.

Voor Curry, een van de beste schutters aller tijden uit de NBA, zijn het zijn eerste Olympische Spelen. Hij was in 2016 geblesseerd en vijf jaar later bedankte hij vriendelijk voor de eer bij de door corona aangepaste Spelen van Tokio.

De cameraploegen staan al ruim van tevoren opgesteld voor de persconferentie van de Amerikaanse basketballers

Veel journalisten proberen nog een glimp op te vangen van Stephen Curry, die de perszaal verlaat

"Onze chemie voelt heel natuurlijk. Het is prachtig om iemand in je team te hebben met zo veel spelintelligentie", vertelt Curry over het samenspelen met onder anderen James en Durant. Met laatstgenoemde werd hij bij Golden State Warriors NBA-kampioen in 2017 en 2018.

De sfeer op de persconferentie is ontspannen en het charisma spat ervan af bij de twee basketballers.

De drie absolute blikvangers van Team USA LeBron James: vier keer meest waardevolle NBA-speler, vier NBA-kampioenschappen en twee keer olympisch kampioen.

Stephen Curry: twee keer meest waardevolle NBA-speler, vier NBA-kampioenschappen en meeste driepunters op in de NBA-geschiedenis.

Kevin Durant: één keer meest waardevolle speler, twee NBA-kampioenschappen en drie keer olympisch kampioen. Verder bestaat het team uit: Anthony Davis, Devin Booker, Bam Adebayo, Jrue Holiday, Joel Embiid, Jayson Tatum, Tyrese Haliburton, Derrick White en Anthony Edwards.

Curry wil tijdens de Spelen niet louter in zijn hotel zitten, vertelt hij. De Amerikanen verblijven niet in het olympisch dorp. "Ik hoop bij het turnen en beachvolleybal een kijkje te nemen", zegt de point guard van Golden State Warriors.

Er wordt ook gelachen als het over de aanwezigheid van Jrue Holiday, Jayson Tatum en Derrick White in de Amerikaanse kleedkamer gaat. Het trio werd dit seizoen met Boston Celtics NBA-kampioen. Worden er nog speldenprikken uitgedeeld over die titel? "Helemaal niet", zegt Durant streng en vastberaden.

Durant is ondertussen wel wat gewend. Hij won met Team USA al drie keer goud, maar de forward van Phoenix Suns schiet in de lach bij de vraag of hij weet waar hij naartoe moet zwemmen als er vrijdagavond tijdens de openingsceremonie op de Seine een noodsituatie is.

AFP De Amerikaanse basketballers pakten eerder deze week in Lille de trein richting Parijs

Ook Curry wordt melig. "Het is niet zoals in een vliegtuig dat we instructies hebben gekregen waar de uitgangen zijn", lacht hij. "Niemand denkt daaraan, maar we weten hoe we moeten zwemmen."

Rond 11.45 uur eindigt de persconferentie. Durant maakt zich vliegensvlug uit de voeten, terwijl Curry heel kort de tijd neemt voor wat toegesnelde journalisten die een foto willen maken.

Even later keert de rust terug in het mediacentrum en zijn Curry en Durant weer onderweg naar Lille, waar de ploeg zondag zijn olympisch toernooi opent tegen Servië.