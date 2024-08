NOS

Parijs vandaag: Hassan in actie op de marathon en de turbobenen van Lavreysen

Elke olympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 16. Klik hier voor het volledige programma.

De allerlaatste dag en dan zitten de Olympische Spelen erop. Dag zestien begint om 8.00 uur met de marathon bij de vrouwen, waaraan Sifan Hassan en Anne Luijten meedoen namens Nederland.

Hassan heeft zich ten doel gesteld in Parijs als eerste vrouw ooit op drie hardloopnummers een olympische medaille in de wacht te slepen.

Twee zijn er al binnen: ze veroverde brons op de 5.000 en de 10.000 meter. Die laatste afstand rende ze pas twee (!) dagen geleden. Na zo'n medaillerace zou menig renner een hersteltraining kunnen gebruiken, in plaats van knallen op een afstand die vier keer zo lang is.

De 31-jarige Hassan zelf reageerde nuchter op haar twee eerdere races: "Die stellen niks voor. De échte race moet nog komen. De marathon is mijn allergrootste doel."

Hattrick voor Harrie?

Vandaag is ook de dag van het drieluik voor Harrie Lavreysen. Na het goud op de teamsprint en het individuele sprintgoud is het voltooien van zijn ultieme hattrick bijna zover.

Voor dat doel is de 27-jarige Brabander naar Parijs gekomen: goud op de teamsprint, individuele sprint en de keirin. Iets wat hem in Tokio niet lukte: toen bleef hij op de keirin steken op brons. Om 13.32 uur is de finale van het keirintoernooi. Daar moet 'Harrie's hattrick' dan worden vervolmaakt.

De kwartfinales beginnen voor hem en Jeffrey Hoogland om 11.29 uur. Een korte koffiepauze is er voor de olympische kijker niet bij. Direct hierna beginnen namelijk de halve finales op de individuele sprint bij de vrouwen. Daarin komt Hetty van de Wouw in actie.

Ondertussen is er nog een baanwielrenster die flink moet pieken - vier keer om precies te zijn: Maike van der Duin. Zij doet mee aan de meerkamp.

Basketbalfinale

De middag krijgt sowieso een gouden randje. Ook in de andere sporten is er nog genoeg om van te genieten.

Om 13.00 uur begint de vrouwenvolleybalfinale tussen de Verenigde Staten en Italië. Een halfuurtje later staat de mannenhandbalfinale tussen Duitsland en Denemarken op het programma.

De mannenwaterpolofinale gaat tussen Servië en Kroatië (14.00 uur), de vrouwenploegen van de Verenigde Staten en Frankrijk vechten de finalestrijd in het basketbal uit (15.30 uur). Kunnen de Amerikaanse vrouwen het goede voorbeeld van de mannen volgen?

De sluitingsceremonie is om 20.55 uur en dan is het fin, finito, the end van deze Olympische Spelen in Parijs. En hopen we dat iedereen met veel plezier de Spelen heeft beleefd.