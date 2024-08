NOS Voetbal • gisteren, 22:58 PSV begint jacht op titelprolongatie met klinkende zege op RKC Waalwijk

4:09 Bekijk de samenvatting van PSV - RKC Waalwijk

Landskampioen PSV is het nieuwe seizoen begonnen zoals het vorig jaar geëindigd was: met een - ditmaal klinkende - thuiszege op RKC Waalwijk. Op 19 mei werd het op de laatste speeldag 3-1 voor de Eindhovense ploeg, vanavond stopte de teller bij 5-1.

Daarmee was de ploeg van Peter Bosz nog mild voor de tegenstander.

Eregasten

Vorige week verloor PSV in eigen huis de spectaculaire wedstrijd (4-4) om de Johan Cruijff Schaal na strafschoppen van Feyenoord. Voor de officiële opening van het competitieseizoen had de club een speciale gast uitgenodigd.

Eric Gerets, die als aanvoerder van PSV in 1988 de Europa Cup I in de lucht had mogen steken, kreeg namelijk net als Adrie van Kraaij een eigen tegel op de Walk of Fame buiten het stadion.

Het eerbetoon liet de Belg, die sinds een hersenbloeding twaalf jaar geleden kampt met een broze gezondheid, niet onberoerd.

ANP PSV-iconen Eric Gerets (rechts) en Adrie van Kraaij (links) kregen een eerbetoon voor het duel met RKC Waalwijk.

Van Kraaij speelde van 1971 tot 1982 395 wedstrijden voor PSV en won drie landstitels, twee KNVB-bekers en de UEFA Cup.

Gerets kwam als speler tussen 1985 en 1992 tot 255 wedstrijden voor PSV en werd zes keer landskampioen, drie keer bekerwinnaar en een keer winnaar van de Europa Cup I. Als coach bezorgde hij PSV tussen 1999 en 2002 nog twee landstitels.

PSV loopt makkelijk uit

Inspiratie genoeg zou je zeggen. Toch begon PSV belabberd aan de wedstrijd en schonken de Eindhovenaren RKC meteen een grote kans. De inzet van Richard van der Venne werd echter van de lijn gehaald.

Via Johan Bakayoko (met links in de verre hoek) kwam PSV toch op 1-0. Jerdy Schouten maakte er op aangeven van Luuk de Jong 2-0 van en Malik Tillman, die eerder een doelpunt afgekeurd zag worden, scoorde daarna met een fraai geplaatst schot.

Pro Shots Schouten scoort

Zo ging PSV rusten met 3-0 en was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.

Teze uitgefloten

Na een klein uur spelen begon Jordan Teze aan een warming-up en werd onthaald op een fluitconcert. De rechtsachter hoopt na 17 jaar PSV op een transfer naar het buitenland en weigerde deze week zelfs nog langer in actie te komen voor de Eindhovense club.

Op dat voornemen kwam Teze echter terug. Hij bood zijn excuses aan en werd door Peter Bosz alsnog opgenomen in de wedstrijdselectie, al werd zijn positie rechts achterin ingenomen door Richard Ledezma.

De 23-jarige Amerikaan is doorgaans een aanvallende middenvelder, maar werd door trainer Bosz de laatste dagen geprobeerd als verdediger.

Bekijk hieronder de reactie van PSV-trainer Peter Bosz, speler Noa Lang en RKC-coach Henk Fraser.

"Hij is eigenlijk een 'tien'", vertelde Bosz na afloop, "maar wel een speler met veel voetbalintelligentie. Daarom had ik er wel vertrouwen in. Maar het is uit nood geboren, ook vanwege de situatie met Teze."

Lozano lacht

Samen met onder anderen Hirving Lozano - die zijn transfer al te pakken heeft, maar pas op 1 januari zal verkassen naar San Diego FC - maakte Teze even later ook zijn opwachting als invaller.

Lozano kreeg het publiek vervolgens op de banken door van afstand doelman Houwen te verrassen en zo de score op te voeren naar 4-0.

Pro Shots Een blije Hirving Lozano

Kort daarna was het gefluit toch weer hoorbaar in het Philips Stadion: Teze schatte een voorzet verkeerd in en doelman Walter Benitez klungelde vervolgens dusdanig, dat Van der Venne alsnog de Waalwijkse eretreffer kon maken: 4-1.

Lozano maakte na geklungel van Yassin Oukili op aangeven van Guus Til zijn tweede treffer en bepaalde de eindstand op 5-1.