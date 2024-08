Pro Shots Jordan Teze

NOS Voetbal • vandaag, 14:56 Teze weigert voor PSV te spelen, trainer Bosz vindt dat onacceptabel

Jordan Teze wil komend weekend niet spelen voor PSV, zo vertelt zijn trainer Peter Bosz in aanloop naar de eredivisiewedstrijd tegen RKC Waalwijk. De verdediger lijkt op weg naar AS Monaco en weigert daarom morgenavond in actie te komen voor PSV.

"Jordan heeft aangegeven dat hij niet wil spelen, dat is onacceptabel. Dan pak ik je ook niet bij de selectie en dan train je vandaag ook niet mee", maakte Bosz duidelijk.

De onderhandelingen over een overstap van de 24-jarige Teze richting Monaco spelen al langer. Woensdag stelde de in Eindhoven opgeleide speler zijn trainer op de hoogte dat hij zaterdag niet voor PSV wil spelen.

"Hij heeft mij dat twee dagen geleden al verteld, en dat gisteren nog eens herhaald", aldus Bosz. "Ik heb hem gevraagd of hij het zeker wist, en of hij de consequenties ook kent. Dat was zo, dus dan zijn dit de consequenties."

1:41 PSV-trainer Bosz: 'Onacceptabel dat Teze niet wilt spelen'

Met consequenties doelt Bosz ook nadrukkelijk op "wat supporters daarvan vinden en wat zijn medespelers daarvan vinden".

Deadline op 2 september

Het gaat de trainer van de regerend kampioen om de "attitude", hij verwacht volle focus op PSV en vreest voor meer van dit soort situaties. "Dit hebben we natuurlijk tot 2 september", wijst hij op het sluiten van de transferwindow, ruim drie weken na de start van de eredivisie.

"Er zullen meer spelers wel eens benaderd zijn door een club. We lezen constant geruchten, hele of halve waarheden. Dat is voor ons trainers heel vervelend, maar wel de realiteit. Dan kun je niet steeds spelers hebben die afhaken."

Naast Teze zullen ook de nog niet fitte Mauro Júnior, Armando Obispo en Ismael Saibari ontbreken bij PSV tegen RKC. Laatstgenoemde raakte geblesseerd tijdens de Johan Cruijff Schaal.

'Iedereen kijkt naar PSV'

Transferperikelen, blessures en welke elf spelers zaterdag inzetbaar zijn, het zal allemaal weinig afdoen aan het grote doel van Bosz en PSV: prolongatie van de landstitel.

"Iedereen die al langer meeloopt, weet dat nog een keer kampioen worden, moeilijker is", zegt Bosz. "Er zijn weinig ploegen die dat lukt. Dus dat is op zich natuurlijk al een uitdaging. Daar probeer ik al zes weken mee bezig te zijn. Dit jaar zal iedereen in eerste instantie naar PSV kijken. Dat brengt een andere druk met zich mee. Moeilijker, maar ook een geweldige uitdaging."