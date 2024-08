ANP Nadine Visser

NOS Sport • vandaag, 19:51 Visser net naast podium op 100 meter horden: 'Zure plek'

Nadine Visser heeft in een zinderende olympische finale over 100 meter horden net naast de medailles gegrepen. De 29-jarige Nederlandse atlete toonde topvorm en streed serieus mee om de winst, maar werd in het laatste deel ingehaald en finishte als vierde.

De Amerikaanse Masai Russell spurtte naar het goud in 12,33 seconden, een honderdste voor Française Cyréna Samba-Mayela. Titelverdedigster Jasmine Camacho-Quinn (12,36) moest ditmaal genoegen nemen met het brons.

'Zure plek'

"Ik ben in supervorm en liep echt voor een medaille. Ik had er vertrouwen in dat ik dat zou doen. Na de halve finales dacht ik echt mee te kunnen strijden en beter te lopen dan ooit."

Maar de kleine verbetering die ze nog nodig had om de stap te maken naar een podiumplaats, kwam er niet. Visser liep net als in de vorige ronde 12,43 en sprak van "een zure plek".

"Dat ik dezelfde tijd liep als in de halve finale, valt een beetje tegen. Nu is het balen, al kan ik ook trots zijn. Maar dat komt later, denk ik."

Vijfde goud Kenia op 800 meter

Emmanuel Wanyoni was eerder op de avond de sterkste in de finale van de 800 meter. In een persoonlijk record van 1.41,19 bezorgde hij Kenia het vijfde olympisch goud op deze afstand.

De Canadees Marco Arop werd op de lijn geklopt door Wanyoni en moest genoegen nemen met zilver. Topfavoriet Djamel Sedjati uit Algerije begon te laat aan zijn inhaalrace, maar sprintte toch nog naar een bronzen medaille.

In het Stade de France loopt Mike Foppen de finale over 5.000 meter en sluiten de estafettevrouwen, met Femke Bol en Lieke Klaver, de atletiekavond af op de 4x400 meter.