Goud voor Canadese sprinters na geblunder VS, Paulino neemt record af van Perec

De Amerikanen konden als altijd een indrukwekkend sprintkwartet opstellen, maar niet voor het eerst ging het mis. 24 jaar geleden was er in Sydney voor het laatst goud voor de Verenigde Staten op dit onderdeel.

De Canadezen, in 1996 ook de beste en wereldkampioen in 2022, kwamen na 37,50 over de meet. Dat was een fractie rapper dan Zuid-Afrika (na Nigeria in 1992 het tweede Afrikaanse land met een plak) en Groot-Brittannië.