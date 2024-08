Reuters Nafissatou Thiam

NOS Sport • vandaag, 20:01 Dokter zesde achter meerkampkoningin Thiam, Schilder zesde in finale kogelstoten

De Belgische meerkampster Nafissatou Thiam is voor de derde keer op rij olympisch kampioen geworden. Katarina Johnson-Thompson uit Groot-Brittannië liet Thiam in de afsluitende 800 meter wankelen, maar moest genoegen nemen met zilver.

Sofie Dokter sloot haar olympisch debuut af met een persoonlijk record op de zevenkamp (6.452 punten) en de zesde plek. Emma Oosterwegel steeg door een persoonlijk record (2.08,67) op de 800 meter naar een gedeelde zevende plaats in het eindklassement.

ANP Sofie Dokter en Emma Oosterwegel

Oosterwegel, drie jaar geleden in Tokio goed voor brons, was blij om op een positieve manier af te sluiten. "Ik ben trots op hoe ik me heb teruggevochten, maar ik kwam hier voor meer."

Debutant Dokter was meer dan trots op haar prestaties. "Ik mag niet klagen, ik ben superblij. Zesde op de Olympische Spelen, dat had ik echt niet verwacht, top!"

Thiam slaat aanval af

Het verschil tussen (voormalig) wereldkampioenen Thiam en Johnson-Thompson in punten leek door de loopkwaliteiten van de Britse nog te overbruggen op het laatste onderdeel.

Thiam liep echter een persoonlijk record (2.10,62) en bleef 'KJT' zo nipt voor in het eindklassement: 6.880 om 6.844 punten.

De Belgische Noor Vidts ging met haar landgenote Thiam mee het podium op, zij sloeg een aanval van de Amerikaanse Anna Hall ternauwernood af.

Thiam neemt door haar derde goud de titel van beste olympische meerkampster aller tijden over van de Amerikaanse Jackie Joyner-Kersee (twee goud, een zilver).

Schilder zesde in verregende finale kogel

Jessica Schilder is zesde geworden in de finale van het kogelstoten. Met haar verse persoonlijk record (20,33 meter) werd de Volendamse atlete kansrijk geacht in de olympische finale, maar daarin kwam Schilder slechts tot één geldige poging: 18,91 meter.

"Ik ben zo blij dat ik zesde ben geworden. Ik heb alles geprobeerd, alles gedaan", zei Schilder.

ANP Jessica Schilder

Door de regen werd het een rommelige finale in het Stade de France, waar topfavoriete Sarah Mitton uit Canada al na drie pogingen klaar was. Vlak voor de schifting stootte Mitton in haar derde poging ver genoeg, maar ze kukelde uit de ring, waardoor de poging ongeldig werd verklaard.

De Duitse Yemisi Ogunleye veroverde verrassend het goud, door bij haar zesde en laatste poging de kogel exact op 20 meter te laten landen.

Maddison-Lee Wesche uit Nieuw-Zeeland kwam tot 19,86 meter, goed voor zilver. Het brons was voor de Chinese Jiayuan Song (19,32 meter).

Geen stunt estafettevrouwen

De Nederlandse estafettevrouwen konden niet voor een stunt zorgen in de finale van de 4x100 meter. Isabel van den Berg, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya werden zevende in een race waarin de topfavorieten uit de Verenigde Staten goud pakten.

ANP Isabel van den Berg, Tasa Jiya en Minke Bisschops

Met Melissa Jefferson en Sha'Carri Richardson in de gelederen, het tweetal was eerder deze week goed voor brons en zilver op de 100 meter, liep het Amerikaanse kwartet voor de twaalfde keer naar olympisch goud op het estafetteonderdeel. Voor Gabrielle Thomas was het haar tweede goud deze week, zij won dinsdagavond de 200 meter.

Richardson kwam na 41,78 seconden in extase over de streep, nipt voor de Britse slotloopster Darryl Neita (41,85). Duitsland verraste door voor Jamaica en Frankrijk te blijven en de bronzen medailles te veroveren.

2:37 Estafettevrouwen zevende op door Amerikanen gedomineerde 4x100 meter

Met jonkies Van den Berg (19) en Bisschops (21) was een plaats in de finale al een fraaie prestatie voor de Nederlandse estafetteploeg. Slotloopster Jiya wist in de series nog veel terrein goed te maken, maar in de finale kon zij niet voorkomen dat Nederland als laatste over de streep kwam.

Omdat het Zwitserse kwartet werd gediskwalificeerd, schoof Nederland nog een plekje op.