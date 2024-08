Estafetteploeg nog zonder Bol naar finale, Vetter staakt zevenkamp met blessure

De Nederlandse estafetteploeg heeft zich op de Olympische Spelen nog zonder Femke Bol geplaatst voor de finale van de 4x400 meter. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Myrte van der Schoot en Lisanne de Witte liepen in de tweede heat van de series naar een tweede tijd van 3,25,03 minuten, even achter Jamaica.

Saalberg kwam als starter overduidelijk tekort in haar laatste meters. Daarna gaf Klaver flink gas en bracht Nederland terug naar de tweede plaats in de race. Van der Schoot liep goed en behield die plek in het veld en De Witte hield ook stand.

Femke Bol

Bol mocht uitrusten van bondscoach Laurent Meuwly na haar derde plaats in de olympische finale van de 400 meter horden . Van der Schoot was Bols vervanger en maakte zo haar olympisch debuut.

Zevenkamp

Sofie Dokter zakt na de onderdelen verspringen en speerwerpen een plekje, naar de zesde stek in het klassement. De 21-jarige atlete sprong vrijdagochtend in haar eerste poging naar 6,26 meter, 5 centimeter boven haar persoonlijke record. Bij het speerwerpen kwam ze met haar beste worp tot 42,46 meter.

Visser naar finale 100 meter horden

Net als op de Spelen van Tokio heeft Nadine Visser zich geplaatst voor de finale van de 100 meter horden. In haar heat (de tweede van de drie in totaal) liep de 29-jarige atlete uit Hoorn naar de tweede plek in een tijd van 12,43 seconden - 0,07 boven haar persoonlijk record. De snelste twee per heat plaatsen zich direct voor de eindstrijd.