EPA

NOS Voetbal • vandaag, 19:26 VS wint vijfde voetbalgoud, Braziliaanse legende Marta zwaait af met zilver

De Verenigde Staten hebben de olympische voetbalfinale bij de vrouwen gewonnen. In het Parc des Princes was een doelpunt van Mallory Swanson, vlak na rust, voldoende voor het goud (0-1). Brazilië moest in de afscheidswedstrijd van Marta genoegen nemen met zilver.

Sterspeelster Marta begon op de bank na het uitzitten van een schorsing. De 38-jarige Braziliaanse kreeg in het groepsduel met Spanje (2-0 nederlaag) rood na een onbesuisde overtreding. De zesvoudig wereldvoetbalster van het jaar speelde in Parijs haar laatste grote toernooi. Hoewel ze hoopte op een afscheid met goud, bleek zilver het hoogst haalbare.

Voor de Verenigde Staten is het de vijfde gouden medaille in het olympische vrouwenvoetbal. De laatste titel dateerde echter al van de Spelen van Londen in 2012. Drie jaar geleden in Tokio moest de Amerikaanse ploeg genoegen nemen met brons. Het beste olympische resultaat van Brazilië is zilver in Peking (2008) en Athene (2004), waar het goud toen ook al naar Amerika ging.

EPA Het was de laatste interland wedstrijd uit de imposante carrière van Marta

In de eerste helft was Brazilië gevaarlijker, maar hield de Amerikaanse doelvrouw Alyssa Naeher haar doel schoon met een aantal knappe reddingen.

Doelpunt aan de andere kant

Na rust viel het doelpunt aan de andere kant. Swanson brak door de tot dan toe solide Braziliaanse verdediging heen en schoot de bal strak in de goede kant van het zijnet: 0-1. Kort daarna kwam Marta het veld in.

Tot dat finale had de VS slechts twee doelpunten tegen gekregen en ook in de eindstrijd hield de ploeg het achterin goed dicht. Marta gaf vanaf de flanken nog enkele voorzetten, maar de Seleção werd daaruit niet echt gevaarlijk.

Sla de carrousel over EPA Voormalig Amerikaanse voetbalster en aanvoerster juicht vanaf de tribune

EPA Ook filmster Tom Cruise zit in het stadion in Parijs

De Braziliaansen kregen nieuwe hoop toen de vierde official tien minuten extra tijd aangaf. In de 94ste minuut viel nog bijna de gelijkmaker, toen Adriana een kopbal gevaarlijk richting het doel stuurde. Naeher moest zich volledig strekken, maar tikte de bal katachtig uit de hoek en trok zo de Amerikaanse winst over de streep.

EPA De Amerikaanse voorhoede viert het doelpunt