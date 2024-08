Spanje is na zinderende finale met acht goals en verlenging ook olympisch kampioen

Spanje is op spectaculaire wijze olympisch kampioen voetbal geworden. 'La Roja' won een verrukkelijke finale na verlenging met 5-3 van Frankrijk.

Een kleine maand geleden schreven de Spanjaarden ook al het EK op hun naam , waarmee het een bijzonder succesvolle voetbalzomer is voor het land.

De Fransen, gecoacht door Thierry Henry, kwamen in Parijs op een vroege 1-0 voorsprong: de Spaanse doelman Arnau Tenas liet een schot van Enzo Millot glippen. Zeventien minuten later had Spanje het al helemaal omgedraaid en stond het 1-3.