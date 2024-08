Reuters Brazilië viert een treffer tegen wereldkampioen Spanje

Brazilië verliest bij CAS, maar wint van Spanje: Marta in voetbalfinale tegen VS

De olympische finale in het voetbal bij de vrouwen gaat zaterdag tussen Brazilië (mét sterspeler Marta) en de Verenigde Staten. De Amerikaansen rekenden in de halve finale na verlenging af met Duitsland (1-0). Brazilië nam sportieve revanche op wereldkampioen Spanje (4-2).

Eerder deze week was Brazilië nog naar het CAS gestapt om een schorsing van Marta aan te vechten. In een spoedzitting verwierp het internationale sporttribunaal het protest. De schorsing van twee duels voor Marta bleef staan.

Reuters De geschorste Marta (r) op de tribune tijdens het Braziliaanse volkslied

De 38-jarige Braziliaanse had in het groepsduel met Spanje (2-0 verlies) rood gekregen na een onbesuisde overtreding met hooggeheven been. Daarmee leek er een treurig einde te komen aan de lange interlandcarrière van de zesvoudig wereldvoetballer van het jaar, die in Parijs haar laatste grote toernooi speelt.

Eigen doelpunt

Maar Brazilië was in de halve finale in Marseille met Marta op de tribune verrassend te sterk voor Spanje. Al in de zesde minuut viel de 1-0, een klungelig eigen doelpunt van Spanje: keeper Cata Coll knalde de bal tegen verdediger Irene Paredes.

NOS Het klungelige eigen doelpunt van Spanje: keeper Coll knalt de bal tegen Paredes aan

Twintig seconden voor het verstrijken van de blessuretijd van de eerste helft maakte Gabi Portilho er 2-0 van. Geheel vrijstaand kon ze een voorzet binnenwerken.

De derde treffer viel halverwege de tweede helft uit een messcherpe counter. Aanvoerder Adriana schoot eerst nog op de lat, maar kopte even later wel raak.

In de slotfase vielen nog drie doelpunten. Vanwege een blessurebehandeling voor de Braziliaanse keeper Lorena werd er liefst achttien minuten blessuretijd bijgeteld. Spanje deed eerst iets terug via Salma Paralluelo, die raak kopte uit een corner. Daarna profiteerde de Braziliaanse invaller Kerolin van een fout achterin bij Spanje en kon ze de bal door de benen van keeper Coll schuiven: 4-1.

In de twaalfde minuut van de blessuretijd scoorde Paralluelo opnieuw uit een hoekschop, maar echt spannend werd het niet meer.

En zo kan Marta toch nog een fraai einde aan haar interlandloopbaan maken. Ze keert in de finale tegen de VS terug van haar schorsing.

Finale bij mannen tussen Frankrijk en Spanje In het mannentoernooi gaat de finale vrijdag tussen de Europese grootmachten Frankrijk en Spanje. Het gastland was onder leiding van bondscoach Thierry Henry gisteren in de halve finale met 3-1 te sterk voor Egypte. In de andere halve finale boog Spanje tegen Marokko een 0-1 achterstand in om een 2-1 overwinning. Beide landen hebben één olympische titel. Spanje won goud in 1992 bij de Spelen in Barcelona. Acht jaar eerder in Los Angeles veroverde Frankrijk de gouden medaille.

De 201-voudig international maakte een recordaantal van 119 treffers, maar won nog nooit een grote prijs met de Braziliaanse ploeg.

Zowel in 2004 als in 2008 verloor ze de olympische finale. Beide keren was de VS de tegenstander.

Verenigde Staten klopt Duitsland

De Amerikaanse vrouwen gaan op voor hun vijfde gouden medaille. Met vier olympische titels is 'Team USA' al recordhouder, maar de laatste eindzege dateert alweer van twaalf jaar geleden.

EPA De VS viert de winnende treffer van Sophia Smith

De VS had in Lyon meer balbezit en meer kansen dan Duitsland, maar slaagde er maar niet in om te scoren. Dat lukte pas vroeg in de verlenging, toen spits Sophia Smith de bal over de Duitse doelvrouw Ann-Katrin Berger liftte.

In het groepsduel tussen beide landen had Smith ook al twee keer gescoord. De VS boekte toen nog een riante 4-1 zege.