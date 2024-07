FIFA bestraft Canada voor drone-spionage: zes punten aftrek en schorsing voor coaches

Canada is door voetbalbond FIFA bestraft voor spionage op het olympisch voetbaltoernooi. De Canadese voetbalsters, drie jaar geleden olympisch kampioen, krijgen zes punten in mindering. Drie stafleden zijn voor een jaar geschorst.

De Nieuw-Zeelandse ploeg klaagde in aanloop naar de openingswedstrijd over een drone tijdens een besloten training. Het was geen incident, maar systematisch, concludeerde de Canadese voetbalbond.