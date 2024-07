Olympische rel: drone-spionage Canada bij voetbal, twee stafleden weggestuurd

Het Canadese Olympisch Comité (COC) heeft "oprechte excuses" aangeboden voor spionage met een drone bij het voetbal en daarmee is nog voor de Olympische Spelen zijn begonnen een rel geboren.

Het Nieuw-Zeelandse team zag de drone maandag overvliegen tijdens een training in Saint-Étienne, 400 kilometer ten zuiden van de Franse hoofdstad, waar de wedstrijd tegen Canada zal worden gespeeld. Daarop diende Nieuw-Zeeland een klacht in bij het IOC.

De assistent-coach van het Canadese team, Jasmine Mander, en analist Joseph Lombari worden door Canada verantwoordelijk gehouden voor de drone-spionage en zijn naar huis gestuurd. De drone-operator is volgens Canada een "niet-geaccrediteerd lid van het Canadese ondersteuningsteam" en is inmiddels aangehouden door de Franse autoriteiten.

Beveiliging aangescherpt

Het vliegen met drones in de buurt van olympische locaties is verboden. De Franse premier Gabriel Attal vertelde maandag aan de Franse krant Le Monde dat er gemiddeld zes drones per dag worden onderschept.