Israëlische luchtaanval op school Gaza-Stad, ziekenhuis meldt meer dan 70 doden

Israël heeft de schuld voor de vele burgerdoden in Gaza meermaals bij Hamas gelegd, omdat de terroristische organisatie scholen, ziekenhuizen en woningen zou gebruiken als militaire basis. Hoeveel van de omgekomen mensen in de school Hamas-leden of burgers waren, is niet onafhankelijk vast te stellen. In officiële communicatie maakt Hamas geen onderscheid tussen burgers en Hamas-leden bij het melden van doden.