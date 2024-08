Anatoliy Zhdanov/Kommersant/Sipa USA Een Russische tank in de regio Koersk

NOS Nieuws • vandaag, 02:11 Rusland neemt aanvullende 'antiterreurmaatregelen' in drie regio's na Oekraïense aanvallen

Rusland meldt extra maatregelen te hebben genomen in drie grensregio's om verdere Oekraïense aanvallen te voorkomen. De afgelopen dagen zijn met name in de regio Koersk meerdere Oekraïense aanvallen geweest.

Hoewel het Oekraïense leger en president Zelensky dat niet bevestigen, lijken dinsdag Oekraïense troepen de grens over te zijn gestoken. Daarnaast wordt de regio herhaaldelijk bestookt met onder meer raketten en drones. Gisteren werd een militair vliegveld ten noordoosten van de regio Koersk aangevallen met drones. Deze aanvallen op luchtmachtbasissen worden door Oekraïne gedaan om het aantal luchtaanvallen dat Rusland op Oekraïne uitvoert te verminderen.

Staatspersbureau Ria Novosti meldt dat Moskou "een regime voor terrorismebestrijding heeft ingesteld" in de regio's Koersk en de nabijgelegen regio's Belogorod en Brjansk. Met de maatregelen kunnen onder meer op sommige plekken wegen worden afgesloten en wordt de beveiliging rond "gevoelige locaties" opgeschroefd.

Reservisten

Eerder werd al bekend dat Rusland reservisten op had geroepen om in de regio Koersk weerstand te bieden aan de Oekraïense aanvallen. Ook zijn naar het gebied extra anti-raketlanceringssystemen en tanks gestuurd.

Volgens de waarnemend gouverneur van de regio Koersk zijn er dronebrokstukken op een onderstation voor elektriciteit gevallen. Dat station ligt in de buurt van de stad Koertsjatov, waar een van de grootste kerncentrales van Rusland staat. De stroom in het gebied was korte tijd uitgevallen. VN-atoomwaakhond IAEA heeft beide partijen opgeroepen tot terughoudendheid in het conflict bij Koersk vanwege de nabijheid van de kerncentrale.

Terwijl de Oekraïense aanvallen in de regio Koersk door lijken te gaan, blijft Rusland Oekraïne bestoken met aanvallen. Zo kwamen in de stad Kostjantynivka, in het oosten van het land gisteren bij een beschieting van een winkelcentrum negen mensen om het leven en vielen 24 gewonden.