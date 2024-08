Oekraïense aanvallen op Russische grensregio Koersk, 'ook grondtroepen ingezet'

Correspondent Midden- en Oost-Europa Christiaan Pauwe:

"Oekraïne zegt nog weinig over wat ze van plan zijn en wat er in Koersk de afgelopen 24 uur is gebeurd. Het laat wel zien hoe broos de Russische verdediging in de grensregio's is.

Dat Rusland nu ook inwoners waarschuwt voor die aanvallen wijst erop dat ze de aanvallen in Moskou serieus nemen. Maar feit blijft ook dat Oekraïne niet de capaciteit heeft om een grootschalige aanval over de grens uit te voeren.

We moeten dus wachten op wat Oekraïne hier zelf over gaat zeggen en in hoeverre ze van plan zijn om deze operatie verder door te zetten. Het kan ook blijven bij een speldenprik om het Russische moreel te ondermijnen en de Russische troepen die op andere plekken bezig zijn met een opmars af te leiden."