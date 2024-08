Estafettevrouwen zevende op 4x100 meter, Amerikaans kwartet sprint naar goud

De Nederlandse estafettevrouwen hebben niet voor een stunt kunnen zorgen in de olympische finale van de 4x100 meter. Isabel van den Berg, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya werden zevende in een race waarin de topfavorieten uit de Verenigde Staten goud pakten.

Met Melissa Jefferson en Sha'Carri Richardson in de gelederen, het tweetal was eerder deze week goed voor brons en zilver op de 100 meter, liep het Amerikaanse kwartet voor de twaalfde keer naar olympisch goud op het estafetteonderdeel. Voor Gabrielle Thomas was het haar tweede goud deze week, zij won dinsdagavond de 200 meter.

Richardson kwam na 41,78 seconden in extase over de streep, nipt voor de Britse slotloopster Darryl Neita (41,85). Duitsland verraste door voor Jamaica en Frankrijk te blijven en de bronzen medailles te veroveren.

Met jonkies Van den Berg (19) en Bisschops (21) was een plaats in de finale al een fraaie prestatie voor de Nederlandse estafetteploeg. Slotloopster Jiya wist in de series nog veel terrein goed te maken, maar in de finale kon zij niet voorkomen dat Nederland als laatste over de streep kwam.