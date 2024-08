Nederlandse estafetteploeg plaatst zich nog zonder Bol voor finale 4x400 meter

De Nederlandse estafetteploeg heeft zich op de Olympische Spelen nog zonder Femke Bol geplaatst voor de finale van de 4x400 meter. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Myrte van der Schoot en Lisanne de Witte liepen in de tweede heat van de series naar een tweede tijd van 3,25,03 minuten, even achter Jamaica.

Saalberg kwam als starter overduidelijk tekort in haar laatste meters. Daarna gaf Klaver flink gas en bracht Nederland terug naar de tweede plaats in de race. Van der Schoot liep goed en behield die plek in het veld en De Witte hield ook stand.