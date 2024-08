Dagelijks 15.000 meldingen bij de ANWB, meer auto- en camperpech op vakantie

De ANWB Alarmcentrale heeft de afgelopen vijf weken ruim een half miljoen meldingen gekregen van Nederlanders met pech, ziekte of een ongeval. Dat zijn er zo'n 15.000 per dag. Ten opzichte van vorig jaar steeg de voertuighulpverlening in het buitenland met 5 procent.

Ziek op vakantie

De alarmcentrale is niet alleen bereikbaar voor autopech, maar ook in tijden van ziekte. "Bijvoorbeeld voor Nederlanders die in het buitenland in het ziekenhuis liggen, dan kijken we naar de zorgverzekering en de reisverzekering", zegt een woordvoerder van de ANWB. Ook kun je contact opnemen als je bijvoorbeeld twijfelt of je in het buitenland naar de dokter moet.