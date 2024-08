Kwart meer nieuwe campers en caravans verkocht in juli

Ook in de periode van januari tot en met juli van dit jaar steeg de verkoop. Met zo'n 5000 modellen werden bijna 8,5 procent meer nieuwe caravans verkocht dan in de eerste zeven maanden van vorig jaar. "Kamperen blijft populair", concludeert KCI-voorzitter Leo Diepemaat. "Ook midden in het hoogseizoen zien we grote aantallen nieuwe caravans en campers die afgeleverd worden."