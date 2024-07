NOS

NOS Nieuws • vandaag, 20:15 Kersverse caravaneigenaren in paniek door tekort aan plekken in stalling

Al betalen voor een stallingsplek voordat je überhaupt een caravan of camper hebt: door de populariteit van kamperen gebeurt het steeds vaker. Want wie een caravan koopt, moet hem na drie dagen thuis voor de deur verplicht ergens stallen. En dat leidt soms tot flinke wachtlijsten.

Alleen al in het eerst halfjaar van 2024 werden er 5789 nieuwe campers en caravans geregistreerd, een stijging van 6,8 procent ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Dat constateren brancheverenigingen Bovag en KCI op basis van RDW-data. En die voertuigen moeten dus wel ergens staan.

Wanhoop en spijt

"Het tekort is vrij behoorlijk", zegt Taco Smit. Hij heeft op zijn terrein in Kampen plek voor een kleine duizend campers en caravans, op de wachtlijst staan inmiddels zo'n 175 voertuigen. "Wij verkopen alleen maar nee op dit moment."

Aan de lijn krijgt hij panikerende klanten. "Die zeggen: ik heb dat ding gekocht en ik heb al twee stickers van de gemeente, hij moet hier echt weg. Kan-ie niet buiten staan? Ik zeg: vol is vol bij ons. Ik heb 6 hectare maar mijn ruimte is ook beperkt. Het loopt spaak."

Michel Rompelberg runt een kampeercentrum in Gronsveld. Hij spreekt van een ernstig landelijk tekort. "Mensen komen vanuit het hele land. Vrijwel dagelijks moet ik ze teleurstellen. We hebben vijftig plaatsen, alleen buiten vanwege de tekorten."

Rompelberg merkt soms spijt bij klanten. "Dan zeggen mensen: als we dit hadden geweten, hadden we hem niet gekocht." Smit geeft klanten daarom nu de tip mee eerst een stallingsplek te regelen en dan pas de caravan. "Anders ben je lang bezig."

De Bovag zag in coronatijd een enorme verkooppiek en die ontwikkeling zet zich door. De bracheorganisatie adviseert klanten creatief om te gaan met tekorten. "Kijk naar een stalling in de buurt of zoek een plek dicht bij je vakantiebestemming of camping in Nederland."

Strenge regels voor campers

Een lange wachtlijst heeft ook Jan-Hendrik Bruins van Zeil en Wiel in Serooskerke. "We hebben 700 plekken, allemaal bezet. Ontzettend veel mensen zijn aan het zoeken. Veel locaties stallen geen campers, wij ook niet. Dat is haast een groter probleem."

Volgens Bruins heeft dat te maken met het brandgevaar. "Bij een caravan zeg je: gasfles eruit en dan heb je weinig brandbare vloeistof. Maar in het geval van een camper is dat toch anders, met diesel bijvoorbeeld. Verzekeraars hebben daar strenge eisen voor."

Bijna elke dag mailen of bellen eigenaren van caravans hem. "Maar weinig mensen gaan weg. Het verloop is daardoor heel klein. Iedereen probeert de plek te behouden die hij heeft. Heel kleine caravans kunnen we soms kwijt, maar ze worden ook steeds groter en luxer."

Wat volgens Taco Smit ook bijdraagt aan de tekorten, is dat stallingsbedrijven stoppen. Vooral boeren. "Die denken soms makkelijk geld te verdienen. Maar er is in de afgelopen jaren veel veranderd. Zeg 20 jaar geleden haalde iemand hooguit drie keer per jaar een camper van het terrein, nu is dat soms 25 keer per jaar. Dat betekent enorm veel werk en gedoe. En dat voor 400 euro per jaar. Sommige eigenaren van stallingsbedrijven denken dan: ik vind het wel best zo. Ik stop ermee."