Nederland stijgt naar achtste plaats op medaillespiegel dankzij zwem- en hockeygoud

Dankzij de gouden medailles van Sharon van Rouwendaal en de hockeyers is Nederland gestegen naar de achtste plaats op de medaillespiegel. Nederland is Italië gepasseerd, dat donderdag één gouden zeilmedaille behaalde.

De succesvolste olympische dag in de Nederlandse geschiedenis blijft 28 juli 2021 in Tokio: twee keer goud, drie keer zilver en drie keer goud.

Het aantal gouden medailles van Nederland is gestegen naar elf. Het record van de Spelen van Sydney in 2000 - twaalf keer goud - kan vrijdag al worden verbroken als de hockeyvrouwen de finale van China winnen en Harrie Lavreysen of Jeffrey Hoogland het individuele sprinttoernooi wint op de baan.