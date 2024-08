Blauwtongvirus veroorzaakt drukte bij destructiebedrijf: 'Alle hens aan dek'

Rendac, gevestigd in het Brabantse Son, is het enige bedrijf in Nederland dat dode dieren en slachtafval verwerkt. "Het is alle hens aan dek", zegt directeur Sjors Beerendonk. Normaliter haalt het bedrijf kadavers binnen een werkdag op, maar dat lukt al weken niet meer. Want ondanks een vaccinatieronde grijpt het blauwtongvirus om zich heen.