Derde vaccin tegen het blauwtongvirus goedgekeurd voor gebruik

Een derde vaccin tegen het blauwtongvirus is goedgekeurd voor gebruik. Na een positief advies van het Bureau Diergeneesmiddelen en twee andere belangrijke adviesorganen heeft demissionair minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit groen licht gegeven voor gebruik van het vaccin. Er zijn per direct 2 miljoen doses van het middel beschikbaar voor schapen en runderen.

Het blauwtongvirus verspreidde zich vorig jaar in rap tempo door Nederland. Het virus is vooral voor schapen dodelijk. De ziekte kostte vorig jaar in Nederland 37.000 schapen het leven. Dat komt neer op 8,4 procent van het totale aantal.