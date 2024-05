Tweede blauwtongvaccin toegelaten: 1,3 miljoen prikken beschikbaar

In april werd een eerste vaccin tegen blauwtong goedgekeurd. Daarmee zijn al schapen gevaccineerd. Blauwtong dook vorig najaar, na zo'n 15 jaar, weer op in Nederland. Kleine muggen dragen het virus over op koeien, schapen en geiten. Die krijgen last van koorts, stijve poten, een opgezwollen tong en ontstekingen aan de hoeven. Vorig jaar gingen 40.000 schapen dood door blauwtong.