Medewerkers krijgen werkstraf voor mishandelingen op zorgboerderij Wedde

Drie medewerkers van een voormalige Groningse zorgboerderij hebben werkstraffen gekregen van ruim 100 uur na diverse mishandelingen van kwetsbare bewoners van de instelling. Op Aurora Borealis in Wedde woonden mensen met een verstandelijke beperking, die door de leiding en het personeel werden mishandeld en vernederd.

Cliënten werden zowel lichamelijk als geestelijk mishandeld, of gestraft als ze iets deden wat het zorgpersoneel niet beviel. Zo werd het hoofd van een cliënt met pindakaas ingesmeerd, waarna een hond hem aflikte. Ook werd een cliënt in een sloot gezet.

Verder werd iemand met zijn hoofd in de wc geduwd en gooiden zorgverleners zand in het bed van een cliënt omdat die de tuin niet goed zou hebben gewied. Daarnaast werd urine over de bewoners van de zorgboerderij gegooid. Tijdens het proces werden nog meer voorbeelden genoemd, zoals het vasttapen van een bewoner aan een loopband die aanstond en het plaatsen van een bewoner onder een druppelende kraan.