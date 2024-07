Cel voor eigenaren Groningse zorgboerderij voor 'sadistische' mishandelingen

In samenwerking met

Twee eigenaren van een zorgboerderij in het Groningse Wedde zijn veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en vier maanden. Ook mogen ze ruim tien jaar hun beroep niet uitoefenen.

Op de boerderij woonden mensen met een verstandelijke beperking. Tien van hen werden onder leiding van de mannen mishandeld en vernederd. Ook gedoogden ze dat ander personeel van de zorginstelling hetzelfde deed. In sommige gevallen werd dergelijke gedrag zelfs aangemoedigd, stelde de rechtbank vast.

De misstanden in Wedde kwamen aan het licht door een undercoveruitzending van Alberto Stegeman. De uitzending was voor de politie reden om de deuren van de zorgboerderij per direct te sluiten, meldt RTV Noord. Een rapport dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vorig jaar publiceerde, schetste eveneens een onthutsend beeld.