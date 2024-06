Ruim 5 jaar cel geëist tegen eigenaren zorgboerderij Wedde om mishandeling

"Dit was geen zorg, dit was sadisme", oordeelden de officieren van justitie over de gebeurtenissen op zorgboerderij Aurora Borealis. Volgens het OM waren de mishandelingen op de zorgboerderij tussen juni 2020 en december 2022 (toen de boerderij werd gesloten) "stelselmatig" en zat er bovendien een strategie achter. Het OM noemt het kwalijk dat verdachten Paul W. (63) en zijn schoonzoon Michel K. (37) weinig reflecteren op wat ze de cliënten hebben aangedaan.

De afgelopen dagen bleek tijdens de rechtszaak dat er van alles mis was achter de voordeur van de zorgboerderij, meldt RTV Noord. Meervoudig gehandicapten werden in het water geduwd en kregen zeep in de mond gespoten. Ook werd urine over de bewoners van de zorgboerderij heen gegooid. Het is slechts een kleine greep uit de door het OM genoemde voorbeelden van mishandeling.