'Recordtransfer' voor Ajax-vrouwen: Grant vertrekt naar Aston Villa

Chasity Grant (23) verruilt Ajax voor Aston Villa. Hoeveel de Engelse club overmaakt is onbekend, maar Ajax spreekt van een recordtransfer.

De rechtsbuiten speelde 120 duels voor Ajax en scoorde daarin 33 keer. Grant had nog een contract tot medio 2025.

Technisch directeur Alex Kroes spreekt op de clubwebsite van een dubbel gevoel na de transfer. "Natuurlijk is het een gemis voor het team om Chasity te zien vertrekken. Als één van de ervaren krachten in het elftal had ze een grote bijdrage aan het succes van de afgelopen jaren, zowel binnen als buiten het veld."