Zeilers Bouwer en Van der Meer eindigen als zesde in gemengde Nacra-17

Oostenrijks goud in gemengde Dinghy

Het Oostenrijkse duo Lara Vadlau en Luka Mähr heeft de olympische titel veroverd in de gemengde dinghy (de 470).

De Japanse boot met Miho Yoshioko en Keiju Okada maakte het in de medalrace nog even spannend. Nadat zij als derde waren gefinisht, kwamen de Oostenrijkers als zevende over de streep. Ze bleven zo de Japanners in de totaalstand 3 punten voor en vierden traditiegetrouw de winst door de boot te laten kapseizen.

Nederland was bij de gemengde dinghy, die voor het eerst op het olympische programma stond, niet vertegenwoordigd. In Tokio (Enoshima) werden er in de 470 nog seperate medaille-evenementen voor mannen en vrouwen gevaren.