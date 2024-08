NOS Sport • vandaag, 11:20 • Aangepast vandaag, 13:02 Schilder als vierde naar finale kogelstoten, estafettevrouwen nipt naar eindstrijd

1:55 Estafettevrouwen verrassen met finaleplaats op 4x100 meter

De Nederlandse atletiekploeg heeft donderdagochtend twee olympische finaleplaatsen binnengesleept. Jessica Schilder plaatste zich als vierde voor de strijd om de medailles bij het kogelstoten. En op de 4x100 meter stelden Isabel van den Berg, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya op het nippertje een finaleplaats veilig.

Het Nederlandse kwartet kwam in de kwalifcatie tot 42,64. Daarmee eindigde de ploeg als vijfde in de serie: niet voldoende om direct door te gaan, maar op basis van tijd plaatste Nederland zich toch als achtste en laatste voor de eindstrijd, die vrijdagavond op het programma staat.

De ontlading was groot bij de Nederlandse vrouwen. "We dachten dat we op een honderdste niet door waren", reageerde Bisschops. Toen duidelijk werd dat er twee landen gediskwalificeerd waren en Oranje toch een finaleplaats te pakken had, barstte het feest los. "We hadden eigenlijk verwacht dat we het makkelijk konden halen. Dat we dan toch staan waar we horen te staan, is wel een bevestiging."

De Nederlandse mannen wisten zich niet te plaatsen voor de finale. Onyema Adigida, Taymir Burnet, Nsikak Ekpo en Elvis Afrifa eindigden in hun serie als achtste en laatste.

Bekijk de reactie van de estafettevrouwen en de beelden van de race van de mannen hieronder:

In het Stade de France in Parijs stootte regerend Europees kampioen Schilder de kogel bij haar beste poging naar 18,92 meter: ruim voldoende voor een plek in de finale, die op vrijdagavond (19.40 uur) wordt afgewerkt.

Om toegang te krijgen tot de olympische finale was een worp van 19,15 meter of een plaats bij de beste twaalf nodig. Alleen de drie vrouwen die voor Schilder eindigden, wisten verder dan 19,15 meter te stoten. De Canadese Sarah Mitton noteerde met 19,77 meter de beste poging.

Voor Schilder lag er veel druk op de kwalificatie, omdat ze vorige maand het nationale record op 20,33 meter had gezet. Minder dan een finaleplaats zou dus een teleurstelling zijn in Parijs. De opluchting bij Schilder was dan ook groot: "Nu ben ik door de kwalificatie heen en denk ik: kom maar op. De kwalificatie is voor mij moeilijker dan de finale."

Bekijk de samenvatting en de reactie van Schilder:

Jorinde van Klinken en Alida van Daalen haalden de finale niet. Van Klinken, in juni winnares van EK-zilver, begon met een teleurstellende stoot van 16,35 meter en noteerde daarna twee ongeldige pogingen. Daarmee werd ze 28ste.

Het olympische toernooi van Van Klinken eindigde zo in mineur. Afgelopen maandag stond ze wel in de finale bij het discuswerpen, maar daarin eindigde ze tot haar eigen teleurstelling na drie mislukte worpen op de zevende plaats.

Van Daalen, die bij het discuswerpen ook de finale miste, noteerde 16,53 als beste poging en eindigde als 26ste.

Tjin-A-Lim naar halve finales

Maayke Tjin-A-Lim plaatste zich op de 100 meter horden via de herkansingen voor de halve finales. Ze moest in haar race bij de eerste twee eindigen en dat lukte nipt: met 12,87 liep de 26-jarige atlete haar beste seizoenstijd en bleef ze de nummer drie 0,01 seconde voor.

Nadine Visser had zich woensdag als winnares van haar serie al geplaatst voor de halve finales, die vrijdagmiddag in het Stade de France op het programma staan. De finale is zaterdagavond (19.35 uur).

1:27 Tjin-A-Lim naar halve finales op horden na herkansing: 'Vibe was vanaf het begin goed'

Ryan Clarke haalde de finale op de 800 meter niet. In de herkansingen liep hij met 1.44,70 wel een persoonlijk record, maar dat was niet voldoende om door te gaan.

Prima start meerkampsters

De meerkampsters hebben eerste twee onderdelen van de zevenkamp achter de rug. Na de 100 meter horden en het verspringen staat de Nederlandse debutante Sofie Dokter verrassend op de vijfde plaats. Dokter bleef op de horden nipt boven haar persoonlijk record en eindigde bij het hoogspringen met 1,86 meter knap als vierde.

Anouk Vetter en Emma Oosterwegel, in Tokio goed voor zilver en brons op de meerkamp, maakten geen fouten op de eerste onderdelen. Beiden waren op de horden sneller dan de Belgische Nafi Thiam, de olympisch kampioen van Rio (2016) en Tokio (2021). Thiam deed het vervolgens uitstekend bij het hoogspringen, haar specialiteit. Met 1,92 klom ze naar de tweede plaats. De Britse Katarina Johnson-Thompson, die ook over 1,92 meter sprong, gaat aan de leiding.

Oosterwegel staat veertiende, Vetter bezet na twee onderdelen de vijftiende plaats.

Bol om 21.25 uur

Vanavond gaat de zevenkamp verder met kogelstoten en de 200 meter.

Meteen daarna zal alle aandacht naar de 400 meter horden gaan. Om 21.25 uur loopt wereldkampioen Femke Bol op dat onderdeel de finale, waarin ze de Amerikaanse wereldrecordhouder Sydney McLaughlin-Levrone hoopt te verslaan in de strijd om het goud.

Vrijdag staan het verspringen, speerwerpen en de afsluitende 800 meter op het programma voor de meerkampsters.

1:28 De atletiekclash van het jaar: finale 400 meter horden met Bol en McLaughlin-Levrone