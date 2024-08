Tunesische president ontslaat premier en ontkent watertekort

Het gedwongen ontslag van Hachani komt op het moment dat onder de bevolking onvrede heerst vanwege de aanhoudende water- en elektriciteitscrisis in grote delen van het land. Volgens de regering onder leiding van Hachani is de droogte, waardoor sinds anderhalf jaar een quotum van kracht is voor drinkwater, een van de grootste problemen.

Oppositieleden in de cel

Een andere rechtbank veroordeelde een vijfde prominente tegenstander van Saied maandag tot twee jaar gevangenisstraf vanwege het beledigen van de kiescommissie. Abir Moussi, de leider van de Parti Destourien Libre (PDL), had gezegd dat de commissie niet onafhankelijk is en verbonden is met de president. Ze zit al vast sinds vorig jaar oktober, maar had zich wel kandidaat gesteld bij de komende verkiezingen.