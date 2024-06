Minister Tunesië ontslagen vanwege vele doden bij de hadj

De meeste omgekomen Tunesiërs waren niet als pelgrim, maar als toerist naar Saudi-Arabië gereisd. Ze konden daardoor geen gebruik maken van speciale voorzieningen, zoals gekoelde wachtruimtes. In Saudi-Arabië was het tijdens de hadj - van vorige week vrijdag tot woensdag - extreem heet.

Volgens een telling van persbureau AFP bedraagt het totaal aantal doden tijdens de hadj meer dan 1100. In de voor moslims heilige plaatsen liep de temperatuur op tot boven de 50 graden. De autoriteiten in Saudi-Arabië wijzen alle verantwoordelijkheid voor de sterfgevallen van de hand. "Dit gebeurde onder moeilijke weersomstandigheden en extreme omstandigheden", zei een Saudische functionaris tegen AFP.

Om aan de hadj te kunnen meedoen is een speciale vergunning nodig. Vanwege de kosten reizen veel pelgrims op eigen kosten naar Saudi-Arabië om illegaal mee te doen. Dit jaar zouden dat er 400.000 zijn geweest. Zij konden geen gebruikmaken van gekoelde tenten of bussen, of slechts tegen de betaling van een torenhoog bedrag in steekpenningen.

Effeniya

Op de eerste dag van de hadj zette de bus haar af op 12 kilometer van de berg Arafat, die de pelgrims moeten beklimmen en waar ze de hele dag moeten doorbrengen. "Ze moest de hele weg te voet afleggen", zei haar zoon Tariq tegen de BBC. "Elke keer dat ik met haar videobelde, goot ze water op haar gezicht. Ze kreeg geen adem. In ons laatste gesprek was ze uitgeput."

"Kort voor ze stierf belde ze mijn broer", zei dochter Manal. "Ze zei hem dat haar ziel haar lichaam verliet. Ik wou dat ik bij haar kon zijn." Haar moeder stierf op een straathoek waar ze een schaduwplek had gevonden. De kinderen vinden troost in de gedachte dat ze in Mekka is begraven, zoals ze zelf graag wilde. "Haar wens is uitgekomen."