EPA De jaarlijkse bedevaart van moslims

NOS Nieuws • vandaag, 16:52 Veertien Jordaniërs overleden tijdens hadj in Mekka, zeventien vermisten

Er zijn al zeker veertien Jordaniërs omgekomen tijdens de hadj in Saudi-Arabië. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Jordanië. Nog eens zeventien mensen uit het land worden vermist. Zeker zes van de doden kwamen om door de hitte, van andere slachtoffers is de doodsoorzaak nog onduidelijk.

Het is bijzonder heet in Mekka, waar de islamitische bedevaart wordt gehouden. Vandaag is het 42 graden, morgen komt de temperatuur naar verwachting maximaal op 47 graden uit. Het ministerie van Volksgezondheid in Saudi-Arabië gaf donderdag al het advies om tussen 11.00 uur en 15.00 uur binnen te blijven vanwege de hoge temperaturen. Ook adviseert het ministerie veel water te drinken.

Het is onduidelijk of de overige Jordaanse doden ook te wijten zijn aan de hitte. Het Jordaanse ministerie heeft daar nog niets over bekend gemaakt. Ook over de vermisten is geen duidelijkheid.

Twee miljoen pelgrims

De hadj is een jaarlijkse islamitische bedevaart, die in totaal vijf dagen duurt. Moslims die in goede gezondheid verkeren en het zich kunnen veroorloven moeten vanuit de islam één keer in hun leven de hadj verrichten. De hadj is voor moslims een moment van bezinning en boetedoening voor alle zonden die zijn begaan. Pelgrims dragen een wit gewaad, dat gelijkheid symboliseert. Dit jaar doen zeker twee miljoen pelgrims mee aan de bedevaart.

In het verleden zijn er vaker doden gevallen tijdens de hadj. Zo kwamen er 2110 mensen om in 2015, onder meer door verdrukking.