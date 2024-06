In Mekka gaat hadj van start, maar zonder Gazanen

Meer dan 1,5 miljoen pelgrims van over de hele wereld starten vandaag in Mekka met de hadj, de islamitische bedevaart. Er worden in totaal 2 miljoen moslims verwacht voor het ritueel, dat in totaal vijf dagen duurt. Vanuit de islam moeten alle moslims die in goede gezondheid verkeren en het zich kunnen veroorloven één keer in hun leven de hadj verrichten.