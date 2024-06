AFP Pelgrims lopen zeven keer om de Kaäba tijdens de hadj

NOS Nieuws • vandaag, 13:47 Nederlander omgekomen bij jaarlijkse bedevaart naar Mekka

Bij de hadj, de jaarlijkse islamitische bedevaart naar Mekka, is een Nederlander om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw van 45 jaar, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Over de exacte oorzaak van haar overlijden wilde het ministerie geen uitspraken doen. Bij de hadj zijn dit jaar naar schatting enkele honderden mensen omgekomen, voornamelijk door de extreme hitte. Het aantal is gebaseerd op wat verschillende landen bekendgemaakt hebben over slachtoffers; Saudi-Arabië geeft zelf geen cijfers.

In Saudi-Arabië worden temperaturen gemeten van ruim 50 graden in de schaduw. Het land had mensen die dit jaar de bedevaart zouden voltrekken al opgeroepen om binnen te blijven op de heetste uren van de dag. Veel pelgrims lopen ook met een paraplu om zichzelf tegen de zon te beschermen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het veel hulpvragen krijgt.

Laatste dag

Vandaag is de laatste dag van de hadj. De bedevaart duurt in totaal vijf dagen. Onderweg naar Mekka doorlopen pelgrims een aantal rituelen. Volgens Saudi-Arabië deden dit jaar 1,8 miljoen mensen mee aan de hadj. Het merendeel, 1,6 miljoen, komt uit het buitenland naar Saudi-Arabië voor de tocht naar Mekka. Daar moeten moslims zeven rondjes om de Kaäba lopen, de kubus bij de Grote Moskee.

Voor moslims is de hadj een moment van bezinning en boetedoening voor zonden die zijn begaan. Iedereen die gezond genoeg is en het zich kan veroorloven, moet één keer in zijn leven de hadj verrichten. Moslims geloven dat als je tijdens de tocht overlijdt, je zonden vergeven worden.