NOS Mensen met paraplu's tegen de zon in Mekka

NOS Nieuws • vandaag, 22:22 Honderden doden gemeld bij hadj door extreme hitte in Mekka

Bij de jaarlijkse islamitische bedevaart naar Mekka in Saudi-Arabië zijn enkele honderden doden gevallen. Veel mensen zijn overleden aan de gevolgen van de extreme hitte. Volgens de Saudische televisie werd het vandaag 51,8 graden in de schaduw.

Op de bedevaart - de hadj - kwamen dit jaar ruim 1,8 miljoen mensen met veel verschillende nationaliteiten af. Eerder werd al bekend dat de extreme hitte veertien levens had geëist, maar inmiddels loopt het dodental op. Hoeveel mensen er precies zijn omgekomen is niet duidelijk. Per land komen berichten naar buiten over de eigen inwoners.

Zo meldt de Jordaanse overheid dat er 41 Jordaniërs zijn bezweken aan een zonnesteek. Tunesische media hebben het over minstens 35 gestorven Tunesiërs. Iran spreekt van 11 doden. Het Indonesische gezondheidsministerie meldt dat 144 Indonesiërs zijn gestorven tijdens de pelgrimage. Van hen is niet duidelijk of ze allemaal door de hitte zijn gestorven, of door een andere oorzaak. Er zouden ook nog steeds pelgrims vermist zijn.

Water, binnen blijven en paraplu's

Vanwege de verwachte hitte hadden de Saudische autoriteiten al maatregelen genomen. Zo waren extra waterpunten ingericht, er werd waterdamp over het terrein verspreid en mensen kregen het advies om binnen te blijven op de heetste uren van de dag. Veel pelgrims hadden een paraplu meegenomen om zich tegen de zon te beschermen.

0:32 Extreme hitte in Mekka eist levens bij hadj

Er werden ook extra hulpverleners ingezet. Een Saudische gezondheidsfunctionaris vertelt tegen persbureau Reuters dat er meer dan 2700 pelgrims behandeld zijn voor hittegerelateerde klachten.

De hadj duurt in totaal vijf dagen, woensdag is de laatste dag. Voor moslims is het een moment van bezinning en boetedoening voor alle zonden die zijn begaan. Pelgrims dragen een wit gewaad, dat gelijkheid symboliseert. Moslims die in goede gezondheid verkeren en het zich kunnen veroorloven moeten vanuit de islam één keer in hun leven de hadj verrichten.