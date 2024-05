Reuters Journalisten protesteren voor de rechtbank tegen de arrestatie van hun collega's

NOS Nieuws • vandaag, 13:42 Journalisten in Tunesië veroordeeld tot celstraf na kritiek op regering

Twee journalisten in Tunesië moeten een jaar de cel in, omdat ze in hun programma's en op sociale media kritiek hadden op de regering. Ze kregen zes maanden cel voor het verspreiden van nepnieuws en nog eens zes maanden voor "het afleggen van valse verklaringen met als doel anderen te beschadigen". Met die anderen worden de president en andere autoriteiten bedoeld.

De journalisten, die 11 mei werden opgepakt, zouden zich niet hebben gehouden aan Decreet 54. Die wet werd enkele jaren geleden aangenomen om cybercriminaliteit te bestrijden, maar mensenrechtenorganisaties zeggen dat de wet misbruikt wordt om op te treden tegen critici van president Kais Saied.

Journalist Borhane Bsaïs en politiek commentator Mourad Zeghidi, beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting die het land invoerde na de revolutie in 2011. Ze zeggen dat zij gewoon hun werk deden en de politieke en economische ontwikkelingen in het land analyseerden en becommentarieerden. "Ik ben noch een tegenstander, noch een voorstander van de president", verklaarde Zeghidi voor de rechtbank.

Huiveringwekkende boodschap

Om steun te betuigen aan het tweetal verzamelden journalisten zich voor de rechtbank. Ook mensenrechtenorganisaties laten van zich horen.

Amnesty International maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in Tunesië. "De afgelopen weken trad de regering ongekend hard op tegen migranten, vluchtelingen en journalisten", is te lezen op de site.

Amnesty beschuldigt juist de regering van het verspreiden van nepnieuws. "Vluchtelingen en migranten in Tunesië zijn in gevaar gebracht door een lastercampagne die gesteund werd door de Tunesische president. Dit is een huiveringwekkende boodschap naar alle kritische stemmen en ondermijnt het werk van maatschappelijke organisaties."

Naast de journalisten werd ook een advocate opgepakt die zich op televisie afvroeg of de regering wel de waarheid sprak.

Staatsgreep

President Kais Saied won in 2019 als onafhankelijke kandidaat de presidentsverkiezingen. In 2021 zette hij het parlement buitenspel en ontsloeg de premier, waardoor alle macht bij hem kwam te liggen. De voorzitter van het parlement sprak van een staatsgreep.

Sinds de invoering van Decreet 54 in 2022 zijn volgens de Tunesische journalistenunie al zo'n zestig journalisten, advocaten en oppositieleden opgepakt.