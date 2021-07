Westerse landen roepen president Tunesië op democratie te respecteren

Meerdere westerse landen hebben de Tunesische president Kais Saied opgeroepen de democratie en de grondwet van het land te respecteren. Saied zette zondag het parlement buitenspel en ontsloeg de premier. Naar eigen zeggen deed hij dat vanwege massale protesten naar aanleiding van de onvrede over het coronabeleid en de economische situatie in het land.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken belde gisteravond met Saied. Hij gaf hem te kennen dat hij zich moet houden aan de "principes van democratie en mensenrechten, die de basis vormen van bestuur in Tunesië". Ook moet hij "in gesprek blijven met alle politieke leiders en het Tunesische volk".

Saied werd in 2019 als onafhankelijke kandidaat president. De woede van veel Tunesiërs richt zich op de regering en op het islamistische Ennahda, de grootste partij in de regering.

Ook Frankrijk, de voormalige kolonisator van Tunesië, heeft zich uitgesproken. Saied moet "de rechtsstaat respecteren en de instituties zo snel mogelijk weer normaal laten functioneren". De president zegt dat zijn optreden volgens de grondwet van Tunesië geoorloofd is. Hij beroept zich op artikel 80, waarin staat dat hij bij "acuut gevaar" mag ingrijpen.

Maar niet iedereen is overtuigd van zijn lezing. Duitsland spreekt in een reactie van een "behoorlijk brede interpretatie van de grondwet", al komt Berlijn niet met een harde veroordeling.

Lastig te mobiliseren

Tegenstanders betichten Saied van een staatsgreep. Honderden demonstranten eisten bij het parlementsgebouw dat het weer zou heropenen. Daarbij raakten ze slaags met betogers die de president steunen. Over en weer werden stenen gegooid.

Saied scherpte bestaande regels aan. De avondklok werd vervroegd naar 19.00 uur. Samenscholingen met meer dan drie mensen zijn verboden. De afgelopen nacht is mede daardoor rustig verlopen, zag journalist Faïrouz ben-Salah, die in Tunis woont. "Ik denk ook dat het vrij rustig blijft. Ik heb geen verdere oproepen tot demonstraties gezien. De bevolking is verdeeld, dus het is lastig om veel mensen te mobiliseren", zei ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Naar verwachting maakt Saied vandaag bekend wie de nieuwe premier en ministers worden.