Gespannen situatie in Tunesië, inval bij nieuwszender Al Jazeera

In Tunesië is de politieke situatie gespannen na de machtsovername door president Kais Saied. Rond het parlementsgebouw is het leger ingezet, toegang tot het gebouw is geblokkeerd. De Arabische nieuwszender Al Jazeera meldt dat de politie de redactie in Tunis is binnengevallen en iedereen naar buiten heeft gestuurd.

Parlementsvoorzitter Rached Ghannouchi probeerde vannacht tevergeefs binnen te komen. Hij werd tegengehouden door betogers, aanhangers van de president. Ghannouchi op zijn beurt riep zijn aanhangers op om de straat op te gaan uit protest tegen wat hij een staatsgreep noemde en een aanslag op de democratie. Ghannouchi is ook de leider van de islamitische Ennahda-partij. "Ik ben ertegen dat alle macht bij één persoon komt te liggen", sprak hij.

Betogers hebben kantoren van Ennahda bestormd en brand gesticht in het hoofdkwartier van de partij in de zuidwestelijke stad Touzeur, meldt de BBC. In Tunis gooiden betogers uit beide kampen met stenen naar elkaar en naar de oproerpolitie.

'Geweld met geweld beantwoord'

President Saied zette premier Hichem Mechichi en het parlement gisteravond buitenspel, na een dag van protest tegen de regering en Ennahda, de grootste fractie in het parlement. Betogers gingen de straat uit woede over de economische malaise in het land en het falende coronabeleid. Tunesië is een van de zwaarst getroffen landen op het Afrikaanse continent.

Saied, die in 2019 als onafhankelijke kandidaat de presidentsverkiezingen won, zegt dat hij zich genoodzaakt zag tot de stap om de rust in het land te herstellen. Volgens hem is geen sprake van een staatsgreep. "Ik wil niet dat er een druppel bloed wordt vergoten", sprak hij, om er de waarschuwing aan toe te voegen dat geweld met geweld zal worden beantwoord.

Volgens Saied is het besluit in lijn met artikel 80 van de grondwet, dat hem in staat zou stellen om het parlement te schorsten bij "acuut gevaar". De BBC schrijft dat de grondwet uit 2014 er niet duidelijk over is. Er staat in dat er bij dit soort conflicten een speciaal in te stellen rechtbank een oordeel moet vellen.