Held of dictator? Betogende Tunesiërs verdeeld over president Saied

De feiten zijn onomstreden: de Tunesische president Kais Saied heeft in in juli de premier ontslagen en het parlement geschorst. Over hoe die zet geïnterpreteerd moeten worden, verschillen landgenoten van mening.

Voorstanders noemen het een noodzakelijk kwaad, bedoeld om corruptie aan te pakken. Critici vinden het een staatsgreep: door het ontslag van de premier ligt alle macht nu bij de in 2019 verkozen Saied. Deze Tunesiërs zijn bang dat hij steeds meer macht naar zich toetrekt.

Zo zijn afgelopen week een televisiejournalist en een parlementslid opgepakt, omdat ze in een uitzending kritiek hadden op de president. Het parlementslid werd een paar dagen later vrijgelaten. Het tv-station waar het gesprek tussen de twee te zien was, is inmiddels uit de lucht.

Journalist Fairouz Ben Salah die in Tunis woont volgt de ontwikkelingen op de voet. "Een van de organisatoren van het protest is onlangs lastiggevallen door de politie, dat is gewoon intimidatie. Wegen naar het protest worden geblokkeerd. De polarisatie neemt toe. Het gaat zelfs zo ver dat er borden zijn met de namen van tegenstanders. Volgens de aanhangers zijn dat verraders en zouden ze 'gelyncht' moeten worden."

Tegelijkertijd zijn er ook demonstraties van voorstanders van de president. Volgens Ben Salah zien veel Tunesiërs Saied als een held, als de man die een einde heeft gemaakt aan een regering die niet functioneerde. Met politici die corrupt zijn en een slechte economie snakken de mensen volgens haar naar verandering.

"Er waren regelmatig vechtpartijen in het parlement", zegt Ben Salah. "Tijdens corona hadden ze in Tunesië te weinig vaccins, geen zuurstofmaskers, mensen gingen dood. Je moet je voorstellen dat mensen dan op tv zien hoe parlementariërs elkaar te lijf gaan. Dan is het niet zo gek dat je dan denkt dat de democratie niet werkt."