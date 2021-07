Verdeeldheid in Tunesië: is de politieke onrust nou wel of geen goed teken?

Tegenstanders van het afzetten van de premier zien de president als een man bezeten door machtswellust. Zijn stap zou te vergelijken zijn met de staatsgreep in 2013 door de Egyptische legerleider al-Sisi. Naar die gebeurtenis is destijds door veel Tunesiërs van alle politieke kleuren met argusogen gekeken. Dat moest niet voorkomen in Tunesië, vonden velen, omdat het land sinds de Arabische Lente van 2011 geldt als een van de weinige democratieën in de Arabische wereld.

"Wat ik wel zie," zegt Mohr, "is dat de mensen deze meningsverschillen heel openlijk met elkaar bediscussiëren."

Onzekerheid

Ongeacht hun mening, zijn de Tunesiërs die Mohr spreekt het erover eens dat er iets moest gebeuren aan de nijpende situatie in het land. Het is niet voor niets dat er al langer demonstraties waren in Tunesië en dat er al weken openlijk is gespeculeerd over een staatsgreep. "De economie holt achteruit. De pandemie hakt er in. Het land is afhankelijk van het toerisme en dat is er nauwelijks. Het wegvallen van die inkomsten is de doodslag bovenop de malaise die er al was. En je merkt dat veel jonge Tunesiërs bezig zijn manieren te vinden om het land te verlaten."

Het is afwachten wat de volgende stappen van de president zullen zijn. Achter de schermen is er nu van alles gaande, zegt Mohr. Welke kant het op gaat? Zij waagt zich niet aan een voorspelling. Voorlopig kan ze alleen getuige zijn van de spanning en de verdeeldheid. "Overal gaat het daarover: is dit nou wel of niet goed?"