Tunesië stelt vrouwelijke premier aan te midden van politieke onrust

'Goede sier maken'

Journalist Faïrouz ben Salah, die in Tunis woont en ook geregeld voor Nederlandse dagbladen heeft geschreven, is sceptisch over de aanstelling van Bouden. Volgens de publicist is het waarschijnlijk dat Saied voor een vrouw heeft gekozen om de westerse wereld gunstig te stemmen na zijn machtsovername. "Als het moeilijk wordt, kun je in Europa steun winnen als je een feministische zet doet."

Ben Salah wijst er daarnaast op dat de nieuwe premier geen politieke of bestuurlijke ervaring heeft en in feite de derde ambtenaar op rij is die in korte tijd door de president is aangesteld. "Saied zoekt geen tegenstand op. Hij is niet werkelijk op zoek naar een nieuwe regering, maar naar ambtenaren die precies doen wat hij zegt."

Ze vervolgt: "Omdat er geen ministers meer zijn, heeft Saied de afgelopen periode intensief samengewerkt met de ambtenarij. De laatste maanden heeft hij gehoorzame ambtenaren leren kennen en die krijgen nu posten toebedeeld." Dat de president vandaag kenbaar maakte dat er binnen enkele uren en maximaal een paar dagen een nieuw kabinet zal zijn, duidt er volgens Ben Salah op dat hij al precies weet wie er in de regering komen.

Meer protesten verwacht

Zij verwacht dat de koers van de president tot meer weerstand bij de bevolking zal leiden. "De economie is failliet en iedereen wacht op economische verbetering. Men had gehoopt dat Saied een premier zou benoemen met verstand van economie, maar er is geen enkel plan. Dat zal waarschijnlijk tot meer protest leiden."

In plaats daarvan, zou de president willen inzetten op corruptiebestrijding, zoals hij in de verkiezingen heeft beloofd. "Maar bij Saied ben je al snel corrupt. Hij zal dit voornemen waarschijnlijk misbruiken om meer tegenstanders te laten arresteren", verwacht journalist Ben Salah.